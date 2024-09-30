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Момент взрыва в московском ЖК попал на видео

Пожарные вывели из горящего многоэтажного дома в проезде Ильменский семерых человек, в том числе ребенка.
Владимир Рубанов 2024-09-30 04:15:38
© Фото: ЖК «Селигер сити», Telegram © Видео: ЖК «Селигер сити», Telegram

На видео попал момент взрыва в здании ЖК «Селигер сити» в московском районе Дегунино. Видно, как после хлопка из окна вырывается огромный огненный шлейф. Очевидцы предполагают, что в помещении взрывались газовые баллоны.

По уточненным данным, пожарные вывели из горящего многоэтажного дома в проезде Ильменский пятерых человек, сообщили в МЧС России.

Пострадали два жильца, в том числе ребенок. Тушение продолжают 88 специалистов и 27 единиц техники.

В многоэтажке загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. Причина возгорания пока не известна. К настоящему времени огонь практически потушен. По данным МЧС, пожар локализовали на 100 квадратных метрах.

 

#Москва #пожар #пострадавшие #эвакуация #МЧС России #Тушение #пожарные #Дегунино
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