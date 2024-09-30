Момент взрыва в московском ЖК попал на видео

На видео попал момент взрыва в здании ЖК «Селигер сити» в московском районе Дегунино. Видно, как после хлопка из окна вырывается огромный огненный шлейф. Очевидцы предполагают, что в помещении взрывались газовые баллоны.

По уточненным данным, пожарные вывели из горящего многоэтажного дома в проезде Ильменский пятерых человек, сообщили в МЧС России.

Пострадали два жильца, в том числе ребенок. Тушение продолжают 88 специалистов и 27 единиц техники.

В многоэтажке загорелись квартиры с пятого по восьмой этаж. Причина возгорания пока не известна. К настоящему времени огонь практически потушен. По данным МЧС, пожар локализовали на 100 квадратных метрах.