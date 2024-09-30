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Штурмовики рассказали про освобождение Новогродовки в ДНР

Огневую поддержку штурмовикам оказали артиллерийские расчеты и расчеты ударных FPV-дронов.
2024-09-30 08:10:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» завершили освобождение города Новогродовка в ДНР на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны России.

Огневую поддержку штурмовикам оказали артиллерийские расчеты и расчеты ударных FPV-дронов.

«Взаимная работа мотострелковых подразделений с расчетами воздушной разведки позволила штурмовикам стремительно освобождать городские улицы, что способствовало продвижению российских войск вглубь обороны ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

В город бойцы входили небольшими группами, обходя замаскированные блиндажи в лесополосах.

Населенный пункт Новогродовка был освобожден российскими войсками 8 сентября. В регионе действовали бойцы группировки войск «Центр».

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

 

#Минобороны #освобождение #штурмовики #Авдеевское направление #новогродовка
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