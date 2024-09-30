Штурмовики рассказали про освобождение Новогродовки в ДНР

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» завершили освобождение города Новогродовка в ДНР на Авдеевском направлении, сообщило Минобороны России.
Огневую поддержку штурмовикам оказали артиллерийские расчеты и расчеты ударных FPV-дронов.
«Взаимная работа мотострелковых подразделений с расчетами воздушной разведки позволила штурмовикам стремительно освобождать городские улицы, что способствовало продвижению российских войск вглубь обороны ВСУ», - говорится в сообщении оборонного ведомства.
В город бойцы входили небольшими группами, обходя замаскированные блиндажи в лесополосах.
Населенный пункт Новогродовка был освобожден российскими войсками 8 сентября. В регионе действовали бойцы группировки войск «Центр».
Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.
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