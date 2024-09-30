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Опубликованы кадры разгромленной техники ВСУ в Курской области

Морские пехотинцы уничтожили вражескую технику украинского и западного производства, захватили вооружение и боекомплект и взяли в плен военнослужащих ВСУ.
2024-09-30 06:01:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Бойцы бригады морской пехоты группировки войск «Север» выбили украинских боевиков из очередных долговременных позиций у населенных пунктов в Курской области. Кадры с уничтоженной боевой техникой ВСУ опубликовало Минобороны России.

Морпехи провели разведку боем, чтобы выявить огневые точки и укрепления противника. Постоянное наблюдение за противником с помощью беспилотников помогло оперативно обнаружить основные узлы сопротивления и выбить противника из опорных пунктов.

Наши бойцы провели штурм и уничтожили боевую технику украинских боевиков, а также зачистили все окопы и блиндажи.

«Ну, может быть, где-то минуту-две-три они и пытаются покусаться, но почувствовав потом легонький натиск, они не могут, они не знают, куда деваться. Поэтому уже начинают бежать. Командование ВСУ просто хочет обозначиться где-то. Они указывают своим бойцам точку: вот идите туда, там закрепляйтесь. Не зная ничего по положению войск. Они думают: приедем сейчас, закопаемся - и все. А приезжают прямо к нам в руки», - рассказал командир штурмового отряда.

В итоге морские пехотинцы уничтожили вражескую технику украинского и западного производства, захватили вооружение и боекомплект и взяли в плен военнослужащих ВСУ.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #Украина #Курская область #ВСУ #Морские пехотинцы #Группировка войск Север
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