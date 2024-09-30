Орнелла Мути назвала кинофестиваль в Сочи смелой и важной инициативой

Первая в программе показов - картина Маркуса Балдини «Угон рейса 375». Фильм основан на реальных событиях: действие разворачивается в 88-м году на фоне экономического кризиса в Бразилии. Безработный захватывает самолет, чтобы направить его на президентский дворец.

«Я там плакала. Я не сентиментальный человек, но меня очень тронули. Думаю, до меня долго будет доходить смысл, что же меня так потрясло в этой картине», - поделилась актриса театра Дина Корзун.

Открытые платья, летящие ткани, калейдоскоп роскошных вечерних нарядов на красной дорожке - так стартовал кинофестиваль в Сочи. Российские звезды и десятки иностранных делегаций. В центре внимания - зрительское кино.

«Появилась такая идея, обратить внимание на такое кино, которое интересно массовому зрителю. И понятно массовому зрителю. По крайней мере развивая, говоря и рассматривая, а можно ли искать в массовом кино проявления искусства - это может стать почвой для изучения кинодеятеля. В данном случае международного уровня», - рассказал народный артист РФ Андрей Мерзликин.

И настоящий сюрприз, мировая звезда: великолепная Орнелла Мути - почетный гость фестиваля. Первая награда - ее, за вклад в кинематограф.

«Этот кинофестиваль - это смелая, замечательная и очень важная инициатива, потому что кинематограф нуждается в поддержке публики. Кино - это магия, и очень важно, чтобы оно было живым», - сказала Орнелла.

Свои работы представляют кинематографисты из 20-ти государств. Отдельное место занимают страны БРИКС. Ведь у объединения даже есть свой фестиваль, на котором в 2022 году Алексей Пиманов стал лучшим режиссером с фильмом «11 молчаливых мужчин».

Среди участников и европейские картины. Венгрию представляет Лайоша Колтаи, обладатель Оскара, но не за режиссуру, а за операторскую работу.

«Практически для всех нас эти картины - они совершенно новые, и никто их не видел. Мы хотели ознакомить именно с мировыми, если можно так сказать, хитами из разных стран наших зрителей», - пояснила генеральный продюсер фестиваля «КиноБраво» Елена Север.

Оценивать картины предстоит международному жюри во главе с Марко Мюллером, одним из самых авторитетных представителей киноиндустрии: 42 года он создает фестивали.

«Я много лет ждал, когда появится кинофестиваль, посвященный киноискусству той части мира, которой посвящен этот фестиваль. И наконец он появился. Я считаю это очень важным», - рассказал Мюллер.

Отгремело торжественное открытие в историческом здании летнего театра Сочи и декорации сменились - основная площадка мероприятий в Красной поляне. Галерея из афиш фильмов конкурсной программы ведет в зал кинотеатра, специально построенного для проведения кинофестиваля.

Сегодня гостям фестиваля и жюри был представлен фильм, уже хорошо известный российскому зрителю. Комедийная сказка «По щучьему велению» продемонстрировала феноменальные коммерческие результаты в национальном прокате, собрав 2,5 миллиарда рублей. Награды будут присуждены в девяти номинациях. Определят лучшего режиссера, лучшую актрису и актера, а также главный фильм этого года. Имена лауреатов - узнаем 4 октября на церемонии закрытия.