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Путин поздравил создателей фестиваля «КиноБраво» с открытием в Сочи

Участники фестиваля представят самые кассовые фильмы своих стран, а также обсудят настоящее и будущее национального кино.
Алексей Курильченко 2024-09-28 15:25:36
© Фото: Первый международный фестиваль зрительского кино «КиноБраво»

Президент России Владимир Путин направил приветственное письмо организаторам и участникам Первого международного фестиваля зрительного кино «КиноБраво», который сегодня открылся в Сочи. Приветствие направлено в преддверии церемонии открытия фестиваля, которая состоялась в Летнем театре города.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на открытии Первого Международного фестиваля зрительского кино "КиноБраво"! Этот новый интересный проект и большое, впечатляющее событие в культурной жизни Сочи и всей нашей огромной страны. Ведь среди его участников и членов жюри - всемирно известные режиссеры, актеры, продюсеры, организаторы кинопроизводства из многих стран. Здесь, на полях фестиваля, они смогут обсудить насущные отраслевые проблемы, обменяться профессиональным опытом, продемонстрировать свои творческие работы, пообщаться в дружеской неформальной обстановке. Уверен, что фестиваль порадует богатой конкурсной программой, познакомит своих гостей с лучшими отечественными и зарубежными кинофильмами и, конечно, будет способствовать развитию международного гуманитарного сотрудничества, укреплению личных человеческих контактов. Искренне желаю вам успехов, вдохновения и всего самого доброго», - говорится в письме президента РФ.

В грандиозном мероприятии принимают участие представители более 20 стран, которые представят свои фильмы в конкурсной и внеконкурсной программах. Участники также обсудят настоящее и будущее национального кино стран БРИКС и государств-партнеров в рамках деловых сессий.

В международном конкурсе фестиваля «КиноБраво» участвуют фильмы из Египта, Ирана, Индии, Китая, Сербии, Бразилии, ЮАР, Таиланда, Венгрии, Индонезии, Эфиопии и России. На мероприятии состоится мировая премьера фильма Константина Худякова «Я начинаю видеть свет», а также будут представлены самые кассовые картины разных стран. Мероприятие пройдет с 28 сентября по 4 октября. Фестиваль «КиноБраво» организован кинокомпанией «Русский Север» при поддержке Радио MonteCarlo.

#в стране и мире #Владимир Путин #поздравление #кинофестиваль #кинобраво
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