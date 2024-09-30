Путин поблагодарил двух сотрудников «Крокуса» за самоотверженность

Президент России Владимир Путин объявил благодарность двум сотрудникам концертного зала «Крокус Сити Холл» за самоотверженность и решительные действия, проявленные ими при теракте в марте текущего года. Соответствующее распоряжение российского лидера появилось на портале официальной и правовой информации.

Речь идет о Софии Мейер, администраторе ложи административно-хозяйственного отдела «Крокуса», и Алексее Осанушкове, контролере пропускного режима концертного зала.

Трагедия в подмосковном «Крокусе» произошла 22 марта, когда группа лиц в камуфляжной форме проникли в концертный зал и начали расстреливать пришедших на концерт группы «Пикник». Жертвами теракта стали 145 человек.

В воскресенье, 22 сентября, спустя полгода после этих событий, прошла панихида по жертвам теракта. Она состоялась в Никольском соборе Красногорска в Павшиной пойме, в панихиде приняли участие несколько десятков верующих. Неравнодушные люди также принесли игрушки и цветы к мемориалу у концертного зала.