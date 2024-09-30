Сальдо попросил Путина допустить клубы новых регионов к турнирам РФ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил президенту России Владимиру Путину, что футбольные клубы новых регионов и Крыма пока не принимают участия во всероссийских соревнованиях. Он попросил помочь главу государства с решением этого вопроса на видеоконференции по открытию социальных объектов инфраструктуры в новых субъектах.

«Очевидно, там есть какие-то правила, но если можно, уже обратить на это внимание и дать возможность нашим футболистам тоже участвовать в общероссийских соревнованиях по футболу», - сказал Сальдо.

По словам главы региона, в Херсонской области не хватает специалистов спортивных профессий, для их подготовки необходимо открывать больше соответствующих образовательных учреждений.

По словам Сальдо, в новых регионах также требуется больше спортивных объектов, среди которых волейбольные и футбольные поля. Как утверждает губернатор, среди молодежи такая инфраструктура востребована.



Ранее Владимир Путин в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ поучаствовал по видеосвязи в церемонии открытия объектов социальной инфраструктуры в новых регионах страны.