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Путин принял участие в открытии объектов инфраструктуры новых регионов

Благодаря программе, с 2022 года восстановлено более 5000 многоквартирных домов и 3 500 километров дорог.
2024-09-30 14:41:42
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин в День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсоноской областей с РФ поучаствовал по видеосвязи в церемонии открытия объектов социальной инфраструктуры в новых регионах страны.

С 2022 года восстановлено почти 5 тысяч 800 многоквартирных домов, 3 500 километров дорог. Помимо этого, в сфере образования построено и отремонтировано более полутора тысяч объектов.

«В их числе — 776 школ, 633 детских сада и 68 объектов дополнительного образования, 56 — среднего профессионального образования, 24 вуза. Из них 346 — в текущем году», - заявил российский лидер в ходе церемонии открытия.

Глава государства отметил, что почти каждую неделю запускаются в эксплуатацию жилые дома, поликлиники, объекты энергетики, промышленные и аграрные предприятия. Также ряд музеев и библиотек расширяется и получает новые современные возможности.

Масштабная программа по социально-экономическому развитию Донбасса и Новороссии является одним из важнейших национальных приоритетов государства, отметил Владимир Путин. Он подчеркнул, что на данном этапе результаты уже впечатляющие. При этом работа не останавливается.

#ДНР #Владимир Путин #ЛНР #запорожская область #Херсонская область #новые регионы
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