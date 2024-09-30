Белорусские пограничники посадили дрон у границы с Литвой

Белорусские пограничники принудительно посадили беспилотник в 100 метрах от границы с Литвой, сообщил Государственный пограничный комитет республики. Инцидент произошел накануне, 29 сентября, в Вороновском районе.

«Незаконное содержание и использование беспилотников в пограничной зоне либо пограничной полосе являются нарушением пограничного режима и влекут административную ответственность», - напомнил комитет в своем Telegram.

На месте пограничники также нашли смартфон. Уточняется, что в отношении владельцев гаджета и дрона был начат административный процесс, в ходе которого установят все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в начале сентября Минобороны Белоруссии сообщало о пересечении БПЛА государственной границы, они были уничтожены. Ведомство начало проверку.