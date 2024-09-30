В Москве у здания Минобороны почтили память маршала Василевского

В Москве у здания Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной почтили память Маршала Советского Союза Александра Василевского. Сегодня отмечается 129 лет со дня рождения легендарного военачальника.

Открыл памятный митинг генеральный инспектор Минобороны РФ, вице-президент Академии военных наук генерал-полковник Валерий Баранов. Во время своей речи он отметил вклад Василевского в победу над нацистами, а также в становление и развитие Советской армии.

На мероприятии присутствовали генерал-лейтенант, депутат Госдумы Виктор Соболев, дипломатические работники стран, участвовавших в отражении японской агрессии и разгроме милитаристской Японии, а также чиновники, ветераны, военнослужащие и представители молодежных организаций. Собравшиеся возложили цветы к монументу и почтили память военачальника минутой молчания.

Памятник Василевскому установили у здания Минобороны в декабре 2021 года. Композиция представляет собой фигуру военачальника, сидящего за рабочим столом над картами боевых действий. А настольная лампа загорается с наступлением темноты и освещает карты Маньчжурской операции.

Маршал Василевский спланировал множество успешных операций во время войны. Сыграл одну из ключевых ролей в организации обороны Москвы и последующего контрнаступления.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.