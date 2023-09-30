В Москве к памятнику маршалу Советского Союза Василевскому возложили цветы

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В честь 128-летия со дня рождения маршала Советского Союза Александра Василевского в Москве на Фрунзенской набережной у здания Министерства обороны России прошел памятный митинг в рамках акции «Памяти предков – будем достойны!». Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

В своем выступлении в начале митинга вице-президент Академии военных наук генерал-полковник Валерий Баранов отметил значимый вклад Василевского в победу в Великой Отечественной войне, а также его влияние на становление и развитие Советской Армии.

Памятный митинг завершился возложением цветов к памятнику маршалу Советского Союза Александру Василевскому, который был открыт у здания МО РФ в 2021 году в честь 80-й годовщины начала контрнаступления Красной Армии под Москвой, и торжественным маршем почетного караула из юнармейцев.

В мероприятии участвовали представители федеральных и региональных органов государственной власти, ветераны ВОВ и ВС, военнослужащие и представители молодежных организаций.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.