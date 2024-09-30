Реактивная артиллерия уничтожила скопление живой силы и техники киевских формирований в Харьковской области.

Кадры ударов, снятые камерами беспилотников, публикует Министерство обороны РФ. Координаты были обнаружены средствами разведки группировки войск «Север» в районе лесополосы.

«После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены реактивной артиллерией группировки войск "Север"», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На кадрах объективного контроля видно, как происходят детонации в местах ударов.

Ранее Минобороны сообщило о поражении группы пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Волчанска Харьковской области и показало кадры с ударом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.