ВС РФ поразили «Ланцетом» группу пехоты ВСУ у Волчанска

Российские военнослужащие барражирующим боеприпасом «Ланцет» поразили группу пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Волчанска Харьковской области.

Кадры объективного контроля, снятые камерой беспилотника с места событий, предоставило Министерство обороны РФ. На записи видно, как дрон наносит удар и попадает в идущих военнослужащих ВСУ. Появляются вспышка и задымление. Некоторые боевики падают на месте, кто-то отходит в сторону.

Российские военные регулярно используют «Ланцеты» в ходе боевых действий. Минобороны публикует кадры с использованием барражирующих боеприпасов. Ранее ведомство отчиталось об уничтожении «Ланцетом» бронированной машины ВСУ в Курской области и продемонстрировало кадры поражения техники.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.