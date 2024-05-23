В Уссурийске установили бюст Герою России Трошину

В Уссурийском суворовском военном училище увековечили имя выпускника 2-й роты, Героя России Александра Трошина, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В честь заслуг участника специальной военной операции на территории учебного заведения открыли бюст. На торжественной церемонии присутствовали сам Трошин, его мать и жена, выступил глава Уссурийского городского округа Евгений Корж.

После завершения мероприятия собравшиеся почтили память погибших выпускников училища. К мемориалу на Аллее Памяти возложили венки и цветы. Для Трошина организовали экскурсию, показали, как изменилось учебное заведение. В классе Герой России рассказал суворовцам о совершенных на полях сражений подвигах.

Трошин, отправившийся в зону спецоперации добровольно, проявил себя как храбрый и мужественный воин. Он трижды горел в танке, получил семь контузий, осколочные ранения, неоднократно помогал боевым товарищам в трудные минуты.

Военнослужащий принимал участие во взятии города Марьинка в ДНР. В декабре президент России Владимир Путин в ходе встречи с Сергеем Шойгу, занимавшим тогда пост министра обороны, поручил присвоить Трошину внеочередное звание майора и отметил, что он воевал достойно.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.