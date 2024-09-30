Расчеты буксируемых орудий Д-20 Воздушно-десантных войск уничтожили скопление живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Министерство обороны РФ.
Операторы дронов заметили противника в лесопосадке вдоль дороги. Киевские формирования оборудовали позиции и планировали дальнейшие действия.
Артиллеристы нанесли удары по противнику. Огонь корректировался с помощью беспилотника. Также камера дрона фиксировала результаты попаданий.
Поставленная задача была выполнена. Противник понес потери в живой силе. По данным оборонного ведомства, было уничтожено до двух отделений личного состава.
Украинская сторона несет тяжелые потери в Курской области. Российские военные верно и методично уничтожают противника. Только за одни сутки противник потерял на Курском направлении более 350 человек.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.
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