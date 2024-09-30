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Расчеты Д-20 ударили по живой силе ВСУ в курском приграничье

Было уничтожено до двух отделений личного состава противника.
2024-09-30 16:31:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты буксируемых орудий Д-20 Воздушно-десантных войск уничтожили скопление живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Министерство обороны РФ.

Операторы дронов заметили противника в лесопосадке вдоль дороги. Киевские формирования оборудовали позиции и планировали дальнейшие действия.

Артиллеристы нанесли удары по противнику. Огонь корректировался с помощью беспилотника. Также камера дрона фиксировала результаты попаданий.

Поставленная задача была выполнена. Противник понес потери в живой силе. По данным оборонного ведомства, было уничтожено до двух отделений личного состава.

Украинская сторона несет тяжелые потери в Курской области. Российские военные верно и методично уничтожают противника. Только за одни сутки противник потерял на Курском направлении более 350 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #Курская область #ВСУ #МО РФ
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