Расчеты буксируемых орудий Д-20 Воздушно-десантных войск уничтожили скопление живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщает Министерство обороны РФ.

Операторы дронов заметили противника в лесопосадке вдоль дороги. Киевские формирования оборудовали позиции и планировали дальнейшие действия.

Артиллеристы нанесли удары по противнику. Огонь корректировался с помощью беспилотника. Также камера дрона фиксировала результаты попаданий.

Поставленная задача была выполнена. Противник понес потери в живой силе. По данным оборонного ведомства, было уничтожено до двух отделений личного состава.

Украинская сторона несет тяжелые потери в Курской области. Российские военные верно и методично уничтожают противника. Только за одни сутки противник потерял на Курском направлении более 350 человек.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.