Потери ВСУ на Курском направлении за сутки составили более 350 человек

Суточные потери украинской стороны на Курском направлении в личном составе превысили 350 человек, говорится в сводке Минобороны России о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.

Помимо живой силы, противник лишился БМП, БТР, шести боевых бронированных машин. Также ВСУ в течение суток потеряли четыре артиллерийских орудия, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО «Тунгуска», радиолокационную станцию ПВО «Рада», бронированную ремонтно-эвакуационную машину М-88 и 12 автомобилей.

С начала боев в Курской области потери противника превысили 18 900 человек. Враг за этот период времени лишился на данном направлении 133 танков, 65 БМП, 98 БТР, 856 боевых бронированных машин.

Также уничтожены 562 автомобиля, 150 артиллерийских орудий, 33 РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS, девять ЗРК, 38 станций РЭБ, девять контрбатарейных РЛС, три РЛС ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.