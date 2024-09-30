В Госдуму внесли проект федерального бюджета на 2025-2027 годы

Российское правительство внесло в Государственную думу проект трехлетнего бюджета страны на 2025-2027 годы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе кабмина. Там отметили, что документ составлен с учетом необходимости исполнения социальных обязательств и решения приоритетных задач, обозначенных Владимиром Путиным.

В проекте указано, что доходы бюджета в следующем году должны составить 40,3 триллиона рублей, в 2026-м - 41,8 триллиона рублей, а в 2027-м - 43,2 триллиона рублей. Расходы же в предстоящем году запланированы на уровне 41,5 триллиона рублей, в 2026-м - 44 триллионов рублей, а в 2027-м - 45,9 триллиона рублей.

Исполнение бюджета ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП в следующем году, 0,9% ВВП - в 2026-м и 1,1% - в 2027 году.

Напомним, ранее российский президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором обсуждались параметры федерального бюджета на предстоящие годы. Глава государства отметил, что в числе приоритетов госрасходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии. Также в центре внимания должны быть технологическое развитие, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан.

По словам президента, со следующего года запустят новые национальные проекты, направленные на позитивные изменения во всех сферах жизни, а также на долгосрочное развитие России. Владимир Путин подчеркнул, что важно сохранить ответственную бюджетную политику в стране, гарантировать стабильность федерального бюджета и всей системы госфинансов.