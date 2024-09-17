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Путин назвал приоритетные направления для предстоящего бюджета

Президент провел совещание по вопросам финансирования нацпроектов и госрасходов на ближайшие три года.
Владимир Рубанов 2024-09-17 14:05:19
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин по видеосвязи провел совещание по экономическим вопросам, сообщила пресс-служба Кремля. На нем, в частности, обсуждались параметры федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Президент отметил, что уже обсуждал с правительством экономическую политику до 2030 года и меры по укреплению промышленных, логистических и финансовых возможностей России.

По словам главы государства, в числе приоритетов госрасходов должны оставаться социальная поддержка граждан, укрепление обороноспособности страны, интеграция регионов Донбасса и Новороссии.

Кроме того, в центре внимания должно быть технологическое развитие, расширение и укрепление инфраструктуры, обновление городов и поселков, повышение качества жизни граждан, сказал Путин.

Президент отметил, что со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Они направлены на позитивные изменения во всех сферах жизни, а также на долгосрочное развитие России.

Нацпроекты должны быть обеспечены финансами, в том числе и за счет донастройки налоговой системы, сказал глава государства. Путин подчеркнул, что важно сохранить ответственную бюджетную политику в стране, гарантировать стабильность федерального бюджета и всей системы госфинансов.

#Экономика #Владимир Путин #планирование #нацпроекты #финансирование #Бюджет #правительство РФ #Совещание
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