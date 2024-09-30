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Политолог объяснил растущую в Европе поддержку правых сил

Жители Австрии и других стран все чаще поддерживают те партии, которые выступают против ограничения России.
Сергей Лебедев 2024-09-30 15:20:04
© Фото: IMAGO, Andreas Stroh, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Результаты голосования на парламентских выборах в Австрии показывают, что в Европе набирает силу тенденция поддерживать те партии и общественные движения, которые выступают против ограничения России, введения санкций и свертывания отношений между странами. Об этом в беседе со «Звездой» заявил политолог Юрий Светов.

«Это проявилось на выборах в Венгрии и Словакии, в земельных выборах в Германии. В Нидерландах тоже были такого рода попытки. Мы должны видеть эти тенденции, но переоценивать их не надо, потому что этих людей к власти пока не допустят», - отметил он.

Юрий Светов уверен, что победившую на выборах Австрийскую партию свободы (АПС) не допустят к власти.

«Хоть канцлер Нехаммер признал поражение своей партии, но он не собирается сдаваться. Они обработают социал-демократов, вместе с ними создадут коалицию и представителей АПС не пустят во власть. Поэтому эти выборы только показывают тенденцию, которая есть в Европе, но эта тенденция пока еще не стала главенствующей», - добавил политолог.

Напомним, накануне на выборах в парламент победу одержала правая Австрийская партия свободы, выступающая против антироссийских санкций и поставок оружия для ВСУ. Ее поддержали более 29% избирателей. Соратники канцлера Карла Нехаммера из Австрийской народной партии заняли лишь второе место.

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