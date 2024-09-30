МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Правительство Австрии заявило о намерении подать в отставку

Действующий кабмин продолжит работать до формирования нового правительства по итогам парламентских выборов.
Ирина Егорова 2024-09-30 02:30:55
© Фото: Edwin Stranner http imagebroker.com#search Globallookpress

Действующее правительство Австрии заявило о намерении подать прошение об отставки на следующей неделе. Об этом в эфире телеканала ORF сообщил президент республики Александр Ван дер Беллен.

Он уточнил, что правительство продолжит работать до формирования нового кабмина по итогам парламентских выборов.

«На следующей неделе правительство подаст прошение об отставке, и я поручу им продолжать работу до назначения нового правительства», - цитирует его ORF.

Президент Австрии добавил, что намерен провести переговоры со всеми партиями Национального совета (нижняя палата парламента). Однако сейчас нельзя однозначно сказать, в каком составе будет сформировано новое правительство. Но гарантировал, что будущий кабмин не подорвет основ, «на которых мы построили наше процветание».

Австрийцы 29 сентября проголосовали на очередных выборах в Национальный совет, в ходе которых будут избраны 183 депутата.

Парламент Австрии избирается каждые пять лет. ORF сообщает, что на выборах в парламент лидирует пророссийская «Австрийская партия свободы» и имеет 29,1%.

#Выборы #Европа #австрия #правительство #кабмин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
2
Воткинск. Центр военного ракетостроени
3
Саперы МЧС в зоне СВО
4
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
5
Лазерное станкостроение в России
6
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
7
Су-34. Работа в зоне СВО
8
Су-35С. Экстремально опасный
9
Высшая школа ВДВ
10
«Альфа». 50 лет
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 