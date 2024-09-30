Правительство Австрии заявило о намерении подать в отставку

Действующее правительство Австрии заявило о намерении подать прошение об отставки на следующей неделе. Об этом в эфире телеканала ORF сообщил президент республики Александр Ван дер Беллен.

Он уточнил, что правительство продолжит работать до формирования нового кабмина по итогам парламентских выборов.

«На следующей неделе правительство подаст прошение об отставке, и я поручу им продолжать работу до назначения нового правительства», - цитирует его ORF.

Президент Австрии добавил, что намерен провести переговоры со всеми партиями Национального совета (нижняя палата парламента). Однако сейчас нельзя однозначно сказать, в каком составе будет сформировано новое правительство. Но гарантировал, что будущий кабмин не подорвет основ, «на которых мы построили наше процветание».

Австрийцы 29 сентября проголосовали на очередных выборах в Национальный совет, в ходе которых будут избраны 183 депутата.

Парламент Австрии избирается каждые пять лет. ORF сообщает, что на выборах в парламент лидирует пророссийская «Австрийская партия свободы» и имеет 29,1%.