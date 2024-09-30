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В Белоруссии началась проверка соединений и воинских частей

Проверка проходит под руководством начальника Генштаба ВС - первого замминистра обороны.
Андрей Аркадьев 2024-09-30 15:44:44
© Фото: Виктор Толочко, Sputnik/РИА Новости

Проверка соединений и воинских частей началась в Белоруссии сегодня, 30 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

В ходе мероприятий планируется сделать акцент на готовности выполнять задачи подразделениями ВВС и войск ПВО, уточнили в белорусском оборонном ведомстве. Проверка проходит под руководством начальника Генштаба ВС - первого замминистра обороны.

Мероприятия проверки будут планово наращиваться с задействованием всех полигонов. Личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы.

В белорусском Минобороны предупредили, что в рамках проводимых мероприятий в связи с перемещением военной техники могут ограничить движение гражданских автомобилей на дорогах.

Ранее, в июле, в Белоруссии прошла антитеррористическая тренировка российских и китайских военных.

#в стране и мире #проверка #белоруссия
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