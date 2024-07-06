Военные Китая прибыли в Белоруссию на антитеррористическую тренировку

Китайские военные прибыли в Белоруссию для участия в антитеррористической тренировке, об этом сообщили в Минобороны страны.

«Совместная тренировка позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений», - указано в сообщении министерства.

В Минобороны отметили, что страны планируют создать фундамент для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск.

Ранее известно о запланированных совместных учениях военных Армении и США, которые начнутся в в середине июля. В Армении отметили намерение повысить боеготовность подразделения миротворцев.