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Военные Китая прибыли в Белоруссию на антитеррористическую тренировку

Совместная антитеррористическая тренировка пройдет с 8 по 19 июля в Белоруссии.
Услада Дубинина 2024-07-06 11:36:16
© Фото: Павел Суринов, «Ваяр», МО РБ

Китайские военные прибыли в Белоруссию для участия в антитеррористической тренировке, об этом сообщили в Минобороны страны.

«Совместная тренировка позволит обменяться опытом, провести слаживание белорусских и китайских подразделений», - указано в сообщении министерства.

В Минобороны отметили, что страны планируют создать фундамент для дальнейшего развития белорусско-китайских отношений в сфере совместной подготовки войск.

Ранее известно о запланированных совместных учениях военных Армении и США, которые начнутся в в середине июля. В Армении отметили намерение повысить боеготовность подразделения миротворцев.

#Минобороны #Китай #в стране и мире #белоруссия
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