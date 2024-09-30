Д-30 ВСУ вспыхнула и загорелась от удара «Ланцетом» в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля уничтожения буксируемого орудия Д-30 ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет» в приграничном районе Курской области.

Огневую позицию гаубицы в ходе разведки засекли в лесополосе военнослужащие группировки войск «Север». Было принято решение о применении «Ланцета».

Д-30 уничтожили прямым попаданием барражирующего боеприпаса. Кадры объективного контроля, полученные с помощью беспилотника, позволили убедиться в поражении. На записи видно, как после удара происходят детонация и пожар.

Ранее Минобороны сообщило об ударе «Ланцетом» по бронированной машине ВСУ в Курской области и продемонстрировало кадры поражения техники.

«Ланцет» - это беспилотный аппарат с интегрированной боевой частью, способный долго держаться в воздухе, выжидая момент для удара, и атаковать цель, спикировав подобно управляемой ракете. Изготовлен из не отражающих радиосигнал материалов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.