«Ланцет» уничтожил бронированную машину ВСУ в Курской области

Российские войска уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» боевую бронированную машину ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры поражения техники противника показало Министерство обороны России.

Движения бронемашины украинских боевиков выявило разведывательное подразделение группировки «Север». Обнаружить технику противника удалось при помощи беспилотника.

После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по ББМ противника. Прямое попадание зафиксировали средства объективного контроля. На видео можно заметить, как после удара по технике ВСУ следует взрыв.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ под Курском экипажами Ка-52М. «Аллигаторы» нанесли удар по целям авиационными ракетами.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.