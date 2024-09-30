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Песков призвал чрезмерно не апеллировать к изменению ядерной доктрины

Официальный представитель Кремля отметил, что спецоперация продолжается своим ходом.
Сергей Лебедев 2024-09-30 13:20:26
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В контексте специальной операции не стоит чрезмерно апеллировать к изменениям в ядерной доктрине. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле попытку провокации в атаке украинских БПЛА.

«Честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу... Специальная военная операция продолжается своим ходом», - отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что корректировка ядерной доктрины является зеркальным ответом на занимаемую противниками России позицию. По его словам, РФ строит свое понимание о подходах своих визави, партнеров, противников или недругов на основе официальных заявлений высокопоставленных должностных лиц.

Представитель Кремля также добавил, что Москва воспринимает высказывания Запада о подготовке к «войне» с Россией как официальную позицию.

#бпла #Украина #Кремль #ядерная доктрина #Дмитрий Песков #президент РФ
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