Песков призвал чрезмерно не апеллировать к изменению ядерной доктрины

В контексте специальной операции не стоит чрезмерно апеллировать к изменениям в ядерной доктрине. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, видят ли в Кремле попытку провокации в атаке украинских БПЛА.

«Честно говоря, не нужно чрезмерно апеллировать к этому документу... Специальная военная операция продолжается своим ходом», - отметил официальный представитель Кремля.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что корректировка ядерной доктрины является зеркальным ответом на занимаемую противниками России позицию. По его словам, РФ строит свое понимание о подходах своих визави, партнеров, противников или недругов на основе официальных заявлений высокопоставленных должностных лиц.

Представитель Кремля также добавил, что Москва воспринимает высказывания Запада о подготовке к «войне» с Россией как официальную позицию.