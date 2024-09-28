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Песков назвал корректировку ядерной доктрины зеркальным ответом противникам РФ

Пресс-секретарь президента России отметил, что Москва воспринимает заявления высокопоставленных должностных лиц западных стран как официальную позицию.
Игнат Далакян 2024-09-28 15:44:27
© Фото: MOD Russia, Globallookpress

Корректировка ядерной доктрины является зеркальным ответом на занимаемую противниками России позицию. Такой ответ дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина о роли высказываний высокопоставленных западных политиков в изменении доктрины.

«Мы строим свое понимание о подходах наших визави или наших партнеров или наших противников, недругов, именно основываясь на этих официальных заявлениях. Поэтому, да, это абсолютное "зеркало" той позиции, которую они занимают», - сказал Песков.

Представитель Кремля также заявил, что Москва воспринимает заявления высокопоставленных должностных лиц стран Запада о подготовке к "войне" с Россией как официальную позицию.

«Официальное заявление - есть официальное заявление. Тем более, когда оно делается на таком высоком или даже высшем уровне», - отметил Дмитрий Песков.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что внесение изменений в российскую ядерную доктрину связано с ситуацией с безопасностью вокруг границ Российской Федерации. При этом он добавил, что позже будет обнародован список стран, на которые будут распространяться внесенные корректировки.

#в стране и мире #Запад #ядерная доктрина #Дмитрий Песков #заявления #корректировка ядерной доктрины
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