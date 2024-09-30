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Корреспондент «Звезды» показал многоэтажку в Бейруте после удара ЦАХАЛ

Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Андрей Лазарев 2024-09-30 14:10:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Возле жилого дома в районе Кола на юго-западе Бейрута, куда минувшей ночью попали ракеты, выпущенные израильскими самолетами, продолжают работать сотрудники оперативных служб. Последствия удара ЦАХАЛ показал корреспондент телеканала «Звезда» Андрей Лазарев. По его словам, в результате атаки была полностью разрушена одна из квартир.

«На месте работают экстренные службы, повсюду очень много обломков, повреждены и гражданские автомобили», - рассказал Андрей Лазарев.

Напомним, за сутки в Ливане в результате израильских атак погибли 105 человек и еще порядка 300 получили ранения. Также были ликвидированы три руководителя Народного фронта освобождения Палестины.

Под удар истребителей ЦАХАЛ попал жилой дом в районе Кола на юго-западе Бейрута. Одна из ракет попала прямо в квартиру.

#дом #Бейрут #ЦАХАЛ #удар #квартира #наш эксклюзив #Кола
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