Корреспондент «Звезды» показал многоэтажку в Бейруте после удара ЦАХАЛ

Возле жилого дома в районе Кола на юго-западе Бейрута, куда минувшей ночью попали ракеты, выпущенные израильскими самолетами, продолжают работать сотрудники оперативных служб. Последствия удара ЦАХАЛ показал корреспондент телеканала «Звезда» Андрей Лазарев. По его словам, в результате атаки была полностью разрушена одна из квартир.

«На месте работают экстренные службы, повсюду очень много обломков, повреждены и гражданские автомобили», - рассказал Андрей Лазарев.

Напомним, за сутки в Ливане в результате израильских атак погибли 105 человек и еще порядка 300 получили ранения. Также были ликвидированы три руководителя Народного фронта освобождения Палестины.

Под удар истребителей ЦАХАЛ попал жилой дом в районе Кола на юго-западе Бейрута. Одна из ракет попала прямо в квартиру.