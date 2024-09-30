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Су-25 выпустили ракеты по позициям ВСУ в Курской области

Разведка позже доложила, что личный состав и опорный пункт украинский националистов были уничтожены.
2024-09-30 07:19:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило об ударе с воздуха экипажей штурмовой авиации на самолетах Су-25 по личному составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области.

Заявление сопровождается видеокадрами авиаудара. Он наносился авиационными ракетами по разведанным целям.

Применив вооружение, экипажи штурмовиков выполнили противоракетный маневр. Они выпустили тепловые ловушки и вернулись обратно на аэродром вылета. 

Разведка подтвердила уничтожение всех указанных целей по украинским боевикам.

Ранее Минобороны также показывало удары Су-34 по позициям ВСУ. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов. 

#Минобороны #Су-25 #Курская область #ВСУ #авиаудар #личный состав #опорник
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