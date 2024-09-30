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Клименко: Пентагон использует данные из зоны СВО для обучения ИИ

По оценкам председателя совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, в зоне спецоперации находится до 40 тысяч терминалов Starlink.
Ян Брацкий 2024-09-30 12:02:25
© Фото: Matthias Balk dpa Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

США используют полученные из зоны спецоперации данные для обучения искусственного интеллекта. Для этих целей Пентагон собирает информацию в том числе со спутников Starlink. Об этом «Звезде» сообщил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.

«На линии СВО, по-моему, 30 или 40 тысяч спутников Starlink. С каждого из них идет видеоконтент, управленческий контент. Все это превращается в специальное программное обеспечение, которое синхронизируется с потоком данных со спутников, которые бесконечно далеки по объему трафика от камер. Там в тысячу раз больше данных», - объяснил эксперт в эфире программы «Сегодня утром».

Напомним, ранее гендиректор OpenAI Сэм Альтман предлагал международным инвесторам проект по строительству десятков заводов для увеличения мощности искусственного интеллекта. Тогда Альтмана высмеяли, и теперь он намерен обратиться с подобным предложением к правительству США.

Ранее стало известно, что терминалы Starlink могут применяться украинскими мошенниками для «работы» на территории России. Они позволяют анонимно подключаться к сетевым узлам и использоваться при торговле наркотиками или телефонном мошенничестве.

Производитель Starlink использует собственную спутниковую группировку и не отчитывается перед российскими правоохранительными органами о передаваемой информации. Таким образом, на территории России использование этих терминалов незаконно.

#сша #Пентагон #искусственный интеллект #starlink #наш эксклюзив
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