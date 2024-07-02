Эксперт Бедеров: украинские мошенники используют Starlink для преступлений в РФ

Терминалы Starlink, которые Илон Маск передал Украине для обеспечения связи, могут применяться украинскими мошенниками для «работы» на территории РФ. Терминалы могут завозиться через в Россию через черный рынок и использоваться для совершения преступлений, в том числе телефонного мошенничества и торговли наркотиками. Об этом «Звезде» заявил эксперт по вопросам кибербезопасности Игорь Бедеров.

«С той стороны используется то, что необходимо для анонимного подключения к сетевым узлам, развернутым на территории РФ. Это чаще всего Starlink производства компании господина Маска, которые завозятся на безвозмездной основе для ВСУ. И они начали массово использоваться при совершении преступлений. Мы уже сталкивались со случаями, когда устройства, входящие в комплект Starlink, "черными" схемами попадают на территорию России и используются при телефонном мошенничестве, торговле наркотиками и других преступлениях», - заявил эксперт.

Производитель Starlink не отчитывается перед российскими правоохранителями о передаваемой информации, так как использует собственную спутниковую группировку. Таким образом, на территории РФ использование этих терминалов незаконно.

«Как правило, мы выявляем это по другим каналам. Мы иными путями выявляем лиц, здания, в которых размещено оборудование, хостинг провайдеров. И уже по этим следам мы находим оборудование Starlink», - уточнил Бедеров.

Напомним, что после начала специальной военной операции Маск на безвозмездной основе предоставил ВСУ терминал Starlink для обеспечения связи взамен пострадавшей телекоммуникационной сети. При этом предприниматель подчеркивал, что запретил использовать устройства для военных целей - этот запрет украинцы неоднократно нарушали. Позже Маск признал, что РФ успешно глушит сигналы Starlink на Украине.