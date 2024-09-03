На американских военных с корабля USS Wasp напали в турецком Измире

Посольство США в Анкаре подтвердило информацию о нападении на военнослужащих с корабля USS Wasp в турецком городе Измир. Уточняется, что сейчас они находятся в безопасности.

«Мы благодарим турецкие власти за быстрый ответ и продолжающееся расследование», - говорится в заявлении дипмиссии.

Военные США прибыли в Турцию на корабле USS Wasp.

Подобные инциденты могут быть связаны с протестами против поддержки Вашингтоном Израиля. Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон будет защищать Израиль, если Иран нападет на него. По мнению властей США, вероятность атаки со стороны Ирана присутствует.