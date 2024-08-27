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США пообещали защитить Израиль в случае нападения Ирана

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби считает, что Иран может ударить по Израилю, и тогда США защитят его.
Анастасия Бобылева 2024-08-27 23:28:29
© Фото: Liu Jie XinHua, Global Look Press

Вашингтон будет защищать Израиль, если Иран нападет на него. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Джон Кирби, отметив, что, по мнению властей США, вероятность атаки со стороны Ирана присутствует.

«Мы считаем, что Иран все еще готов нанести удар по Израилю, поэтому мы продолжаем находиться в состоянии повышенной готовности в регионе. Мы отправили Ирану два послания. Во-первых - не делайте этого. Во-вторых, если до этого дойдет, мы будем готовы защитить Израиль», - передает слова Кирби РИА Новости.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не согласны на долгосрочную оккупацию Израилем территорий сектора Газа. Он также отметил стремление Вашингтона и других посредников как можно скорее достичь соглашения о прекращении огня.

#в стране и мире #сша #Ближний Восток #Израиль #Иран
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