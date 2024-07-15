Завершился весенний призыв 2024 года на срочную военную службу

Минобороны России объявило о завершении весеннего призыва 2024 года на срочную военную службу.

В Вооруженные силы России и другие воинские формирования призвали и направили 150 тысяч человек, уточнили в российском оборонном ведомстве.

Весенний призыв на срочную службу в армии начался 1 апреля и завершился сегодня, 15 июля. Отправка новобранцев в войска стартовала 15 апреля. Перед отправкой призывникам выдали форму, несессеры, банковские и персональные электронные карты.

Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 15 рейсов самолетов авиации ВС РФ, 14 воинских эшелонов, 172 рейса гражданской авиации, пассажирские поезда, автомобили воинских частей.

Большинство призывников зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. В пункты дислокации подразделений ВС РФ в новых субъектах страны призывники не направлялись, к участию в спецоперации молодые люди также не привлекались.

В научные и научно-производственные подразделения направлено 575 молодых ребят, а в спортивные роты 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта. Призывники, выслужившие установленные сроки, своевременно уволены и направлены к местам проживания.

Также была организована система контроля за ходом призыва, в том числе при помощи «прямых телефонных линий», добавили в Минобороны. Поступило более тысячи звонков.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.