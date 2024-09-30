Объект критической инфраструктуры загорелся в Николаевской области

Один из объектов критической инфраструктуры объят пламенем в Николаевской области Украины. Об этом сообщил начальник местной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.

«Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Николаевской области на юге Украины», - написал Ким.

Для ликвидации возгорания на место инцидента прибыли все оперативные службы, уточнил глава областной администрации.

Ранее стало известно, что в Николаевской области загорелись 30 гектаров местности, потенциально загрязненной взрывоопасными предметами. Из-за отсутствия подъездов к очагам возгорания и высокой растительности пожарные не смогли вовремя начать тушение, сообщила Госслужба Украины по ЧС.