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Объект критической инфраструктуры загорелся в Николаевской области

Что за объект инфраструктуры горит на юге Украины, не сообщается, на место инцидента прибыли спасатели.
Ян Брацкий 2024-09-30 10:30:07
© Фото: Cover Images Keystone Press Agency Global Look Press

Один из объектов критической инфраструктуры объят пламенем в Николаевской области Украины. Об этом сообщил начальник местной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале.

«Пожар произошел на объекте критической инфраструктуры в Николаевской области на юге Украины», - написал Ким.

Для ликвидации возгорания на место инцидента прибыли все оперативные службы, уточнил глава областной администрации.

Ранее стало известно, что в Николаевской области загорелись 30 гектаров местности, потенциально загрязненной взрывоопасными предметами. Из-за отсутствия подъездов к очагам возгорания и высокой растительности пожарные не смогли вовремя начать тушение, сообщила Госслужба Украины по ЧС.

#в стране и мире #пожар #Украина #ЧС #Николаевская область
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