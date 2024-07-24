В Николаевской области Украины горят 30 Га заминированной территории

Тридцать гектаров местности, потенциально загрязненной взрывоопасными предметами, полыхают в Николаевской области Украины. Местные пожарные не могут справиться с огнем, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям страны.

«Спасателям сложно тушить огонь из-за отсутствия подъезда техники к очагам горения и высокой растительности. И главное - территория является потенциально загрязненной взрывоопасными предметами», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

При этом, в ГСЧС Украины заявили, что ситуация контролируемая. Мониторинг обстановки ведется с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов. Жилому сектору ничего не угрожает.