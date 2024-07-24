МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Николаевской области Украины горят 30 Га заминированной территории

Тушение пожара осложняет высокая растительность и отсутствие подъезда техники к очагам горения.
Ян Брацкий 2024-07-24 00:57:39
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Global Look Press

Тридцать гектаров местности, потенциально загрязненной взрывоопасными предметами, полыхают в Николаевской области Украины. Местные пожарные не могут справиться с огнем, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям страны.

«Спасателям сложно тушить огонь из-за отсутствия подъезда техники к очагам горения и высокой растительности. И главное - территория является потенциально загрязненной взрывоопасными предметами», - говорится в сообщении ведомства в Telegram.

При этом, в ГСЧС Украины заявили, что ситуация контролируемая. Мониторинг обстановки ведется с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов. Жилому сектору ничего не угрожает.

#пожар #Украина #Николаевская область #ГСЧС
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 