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ОАЭ заявили об ударе ВВС Судана по резиденции посла в Хартуме

В результате атаки зданию был нанесен серьезный ущерб.
Владимир Рубанов 2024-09-30 00:54:25
© Фото: ТРК «Звезда»

В МИД Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что самолет ВВС Судана совершил атаку на резиденцию главы дипломатической миссии ОАЭ в столице этой страны Хартуме. Об этом сообщает ТАСС.

Министерство иностранных дел ОАЭ назвало произошедшее «трусливым актом» и потребовало, чтобы суданская армия понесла полную ответственность за случившееся.

В заявлении отмечается, что ОАЭ решительно осуждают это нападение. В результате атаки зданию был нанесен серьезный ущерб.

В апреле 2023 года в Судане начались боестолкновения между военизированными «Силами быстрого реагирования» и регулярной армией. По данным ООН, в стране наблюдаются вспышки этнического насилия и целенаправленные атаки на гражданское население. Конфликт унес тысячи жизней и привел к перемещению семи миллионов человек за первые семь месяцев.

#армия #мид #оаэ #судан #Объединенные Арабские Эмираты #нападение #посольство
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