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Пассажир автобуса на Кубани рассказал, как люди спасались из огня

В результате лобового столкновения грузовика с автобусом погиб водитель фуры. Пострадали 31 человек, среди которых трое детей.
Ирина Егорова 2024-09-30 00:50:48
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Автобус, который попал в ДТП с грузовиком на Кубани, возвращался из Краснодара и вез болельщиков после гандбольного матча. Пассажир и один из пострадавших Роман Грязнов рассказал «Звезде» о подробностях аварии. По его словам, столкновение произошло спустя час в пути.

«Столкнулись с фурой. Удар сильный был. Началось задымление в салоне, вспыхнул огонь и автобус загорелся, все спаслись. Паника была, люди выпрыгивали из окон»,

Отдельно он поблагодарил других пассажиров, которые смогли разбить окна, благодаря чему люди спаслись и смогли выбраться из горящего автобуса на улицу.

«Герои настоящие», - добавил он.

У самого Романа разбит нос, он сейчас находится в больнице вместе с 22 госпитализированными после аварии. В числе пострадавших трое детей. 

Всего в автобусе находились 49 пассажиров. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель грузовика - он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. После этого транспортные средства загорелись. По данным МЧС, погиб водитель грузовика. Пожар на месте ДТП ликвидирован. Автобус выгорел полностью. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

#авария #Кубань #ДТП #автобус #наш эксклюзив #фура #пострадавший
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