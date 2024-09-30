Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани возросло до 31

Количество пострадавших в ДТП с грузовиком и автобусом в станице Старокорсунской Краснодарского края возросло до 31, проинформировал региональный оперштаб.

«Госпитализированы 22 человека, из них трое - дети. Амбулаторно помощь получили девять человек, в том числе один ребенок», - сообщается в Telegram-канале.

Авария произошла вечером 29 сентября. Автобус, в котором находились 49 пассажиров следовал из Краснодара в Ставрополь. По предварительным данным, виновником ДТП является водитель грузовика - он выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. После этого транспортные средства загорелись.

По данным МЧС, погиб водитель грузовика, водитель автобуса пострадал. Пожар на месте ДТП ликвидирован. Автобус выгорел полностью. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.