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МИД Белоруссии: десятки тысяч украинцев бегут из стран ЕС в республику

По словам главы МИД республики Рыженкова, ежедневно в страну приходят не менее 12 тысяч человек.
Глеб Владовский 2024-09-29 09:52:28
© Фото: Michael Matthey, dpa, Globallookpress

Десятки тысяч украинцев вынуждены бежать из стран Европейского союза в Белоруссию, пересекая госграницу страны. Такое заявление сделал глава МИД республики Максим Рыженков, выступая на Генассамблее ООН.

По его словам, ежедневно на территорию Белоруссии порядка 12-15 тыс. человек. Всего, с момента начала украинского конфликта, по данным погранслужбы страны, переместились свыше 250 тысяч украинцев.

Кроме того, дипломат подверг критике польский закон, который снимает ограничения на применение огнестрельного оружия для военнослужащих в отношении беженцев.

«Вот так из "благополучной Европы" сегодня бегут явно не к "агрессору". Кстати, это число в разы больше, чем количество беженцев, (уходящих - Прим.ред.) через нашу границу в ЕС», - добавил Рыженков.

Ранее сообщалось, что в Норвегии ужесточили правила получения украинцами статуса беженца. С 28 сентября коллективную защиту смогут получить только те, кто, по мнению норвежских властей, проживает в небезопасных регионах.

#в стране и мире #белоруссия #Генассамблея ООН #Беженцы с Украины #Максим Рыженков
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