Норвегия ужесточила правила въезда для украинских беженцев

Норвегия ужесточила правила получения украинцами статуса беженца. С 28 сентября коллективную защиту смогут получить только те, кто, по мнению норвежских властей, проживает в небезопасных регионах.

Об этом сообщил норвежский директорат по делам иностранцев (UDI). Безопасными регионами Украины при этом считаются Львов, Волынь, Тернополь, Закарпатье, Ровно и Ивано-Франковск.

Изменения не коснутся людей, подавших заявление до 28 сентября, и тех, кто уже находится под коллективной защитой. Также новые правила не повлияют на украинцев, которых эвакуируют по медицинским показаниям, и их родственников.

Ранее The Guardian опубликовал материал об украинских беженцах в Европе. В нем говорится, что многие из них могут оказаться на улице, так как западные страны постепенно перестают им помогать.