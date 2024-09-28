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Норвегия ужесточила правила въезда для украинских беженцев

Теперь украинцы, которые живут в безопасных, по мнению норвежских властей, регионах, не смогут получить статус беженца.
Анастасия Бобылева 2024-09-28 02:39:51
© Фото: Patrick Pleul dpa Globallookpress

Норвегия ужесточила правила получения украинцами статуса беженца. С 28 сентября коллективную защиту смогут получить только те, кто, по мнению норвежских властей, проживает в небезопасных регионах.

Об этом сообщил норвежский директорат по делам иностранцев (UDI). Безопасными регионами Украины при этом считаются Львов, Волынь, Тернополь, Закарпатье, Ровно и Ивано-Франковск.

Изменения не коснутся людей, подавших заявление до 28 сентября, и тех, кто уже находится под коллективной защитой. Также новые правила не повлияют на украинцев, которых эвакуируют по медицинским показаниям, и их родственников.

Ранее The Guardian опубликовал материал об украинских беженцах в Европе. В нем говорится, что многие из них могут оказаться на улице, так как западные страны постепенно перестают им помогать.

#в стране и мире #Украина #норвегия #беженцы
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