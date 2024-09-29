Лавров назвал странным участие Швейцарии и Франции во встрече «Друзей мира»

Участие Франции и Швейцарии во встрече «Друзей мира», организованной по инициативе Бразилии и Китая выглядит странным. Такое заявление сделал глава российского МИД Сергей Лавров.

Он напомнил, что эти две страны активно выступают за активную поддержку Украины.

«Швейцарцев нельзя считать нейтральными очень давно. А Франция состоит в НАТО, передает ракеты и дальнобойное вооружение. Странно узнавать, что там были эти люди», - цитирует слова дипломата РФ телеканал 360.

Позже Лавров добавил, что по словам китайских коллег, указанные страны «очень сильно просились» в этот формат. Поэтому их решили коллективно пригласить в качестве наблюдателей.

Ранее сообщалось, что Лавров призвал генсека ООН Гутерриша не допустить втягивания структур ООН в псевдомирные инициативы по Украине.

Напомним, что в конце сентября Китай, Бразилия и страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для мирного урегулирования украинского кризиса.