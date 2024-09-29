МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Автоэксперт рассказал, к чему приведет попадание бензина в дизельный бак

По словам эксперта, такая ошибка маловероятна. Но даже, если это случилось, то она чревата заменой двигателя в автомобиле.
Глеб Владовский 2024-09-29 08:07:28
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Попадание бензина в дизельный бак может иметь крайне неприятные последствия. О том, как избежать такой ошибки рассказал в интервью радио Sputnik автоэксперт Антон Шапарин.

Эксперт подчеркнул, что двигатели, как и топливо, работают по разному принципу. То есть, если бензин горит, то дизель взрывается под давлением.

При этом, он отметил, что попадание бензина в дизельный бак на заправке маловероятно. Связано с тем, что пистолеты на АЗС для каждого типа топлива имеют свою форму.

«Но вот если заправились вдруг из канистры или еще как-то, ответ один - при первых же симптомах нестабильно работающего мотора сливать топливо со снятием бака, других вариантов нет», - заявил Шапарин.

Автоэксперт также предостерег, что попадание неподходящего топлива в бак может привести к дорогостоящему ремонту, в том числе замене мотора.

Ранее автоэксперт Баканов в беседе со «Звездой» дал советы по подготовке машины к осени. Он рекомендовал автомобилистам поменять моторное масло, другие технические жидкости и провести инспекционный сервис.

#в стране и мире #автоэксперт #бензин #дизель #ремонт автомобиля
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 