Автоэксперт рассказал, к чему приведет попадание бензина в дизельный бак

Попадание бензина в дизельный бак может иметь крайне неприятные последствия. О том, как избежать такой ошибки рассказал в интервью радио Sputnik автоэксперт Антон Шапарин.

Эксперт подчеркнул, что двигатели, как и топливо, работают по разному принципу. То есть, если бензин горит, то дизель взрывается под давлением.

При этом, он отметил, что попадание бензина в дизельный бак на заправке маловероятно. Связано с тем, что пистолеты на АЗС для каждого типа топлива имеют свою форму.

«Но вот если заправились вдруг из канистры или еще как-то, ответ один - при первых же симптомах нестабильно работающего мотора сливать топливо со снятием бака, других вариантов нет», - заявил Шапарин.

Автоэксперт также предостерег, что попадание неподходящего топлива в бак может привести к дорогостоящему ремонту, в том числе замене мотора.

Ранее автоэксперт Баканов в беседе со «Звездой» дал советы по подготовке машины к осени. Он рекомендовал автомобилистам поменять моторное масло, другие технические жидкости и провести инспекционный сервис.