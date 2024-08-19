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Автоэксперт Баканов дал советы по подготовке машины к осени

Эксперт рекомендовал автомобилистам поменять моторное масло, другие технические жидкости и провести инспекционный сервис.
Ян Брацкий 2024-08-19 15:59:34
© Фото: Бочаров Денис news.ru Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Концовка лета - самое подходящее время для сезонной подготовки автомобиля к холодам. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказал автоэксперт Петр Баканов. Он напомнил автомобилистам о принципиальных технических моментах, на которые лучше обратить внимание уже сейчас.

«Если у вас на лето было залито достаточно густое по индексу вязкости масло, то имеет смысл на зиму залить масло пожиже. Особенно это касается бывших в употреблении машин. Масло густеет, хуже прокачивается и во время зимнего пуска это будет точка повышенного износа. Поскольку машину готовят осенью, то логично поменять масло сейчас», - сказал Баканов.

Еще один момент - антикоррозийная обработка днища автомобиля. Для проведения подобного рода работ лучше не ждать зимы, а сделать все, пока на улице сухо и тепло. Тогда, с наступлением осени, влага и дорожные реагенты будут не страшны автомобилю, уточнил эксперт.

«Еще один момент, на который стоит обратить внимание - это технические жидкости: антифриз, гидропривод тормозов или сцепления. Примерно раз в три года мы меняем тормозную жидкость. Если срок подошел, то почему не поменять? По антифризу есть специальные приборы, чтобы посмотреть температуру замерзания. Со временем антифриз выдыхается, возможно стоит поменять и его. В целом можно провести инспекционный сервис, все проверить, смазать», - полагает Петр Баканов.

Конечно же, стоит обратить внимание на аккумулятор, сказал эксперт. Чем холоднее на улице, тем более высокие требования предъявляются к батарее, напомнил он. Если батарея от пяти лет и старше - имеет смысл заменить ее.

#Автомобиль #наш эксклюзив #водитель #автосервис #осень #техобслуживание
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