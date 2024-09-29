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Украинский пленный заявил, что командование ВСУ не ценит жизни военнослужащих

Шевченко призвал любыми способами уклоняться от службы в вооруженных силах Украины.
2024-09-29 08:37:21
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Командование ВСУ относится к военнослужащим как к «простому мясу» и не ценит их жизни. Об этом рассказал Минобороны РФ украинский военнопленный Михаил Шевченко.

По его словам, он хотел сбежать уже в первый день, когда попал на передовую, но не знал, куда можно податься в бега. Шевченко отметил, что обстановка на поле боя очень тяжелая и советует всем уклоняться от службы любыми способами.

«Тем, кто не воюет, (лучше - Прим.ред.) вообще не идти никуда воевать. Тем, кто воюет - сбежать, если есть возможность», - призвал своих сослуживцев военнопленный.

Он также заявил, что киевскому режиму выгодно продолжать конфликт с Россией из-за денег. Но простой народ или военные не видят их.

«Деньги будут передаваться, а куда и зачем, это уже дело не понятное для простых солдат», - добавил военный ВСУ.

Ранее украинский военнопленный Запорожец рассказал, что ВСУ стремятся доукомплектовать свои части, угрожая в том числе тюрьмой.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #пушечное мясо #украинский военнопленный
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