МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ уничтожили 125 украинских беспилотников за ночь в небе над Россией

Средства ПВО сработали в том числе в Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Ростовской, Брянской и Курской областях.
2024-09-29 07:40:48
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили 125 беспилотников, запущенных украинскими боевиками, над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили 67 БПЛА самолетного типа над территорией Волгоградской, по 17 в районе Белгородской и Воронежской областей, 18 – в Ростовской, и по  одному над Брянской и Курской областями и Краснодарским краем. Кроме того, еще 3 летательных аппарата сбили над акваторией Азовского моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ, в том числе с применением беспилотников. Так, 24 сентября дежурные средства ПВО сбили 13 БПЛА Курской, Брянской и Белгородской областями

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Волгоградская область #средства пво #Беспилотники ВСУ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Воткинск. Центр военного ракетостроени
2
Саперы МЧС в зоне СВО
3
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
4
Лазерное станкостроение в России
5
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
6
Су-34. Работа в зоне СВО
7
Су-35С. Экстремально опасный
8
Высшая школа ВДВ
9
«Альфа». 50 лет
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 