ВС РФ уничтожили 125 украинских беспилотников за ночь в небе над Россией

Российские военнослужащие сбили 125 беспилотников, запущенных украинскими боевиками, над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили 67 БПЛА самолетного типа над территорией Волгоградской, по 17 в районе Белгородской и Воронежской областей, 18 – в Ростовской, и по одному над Брянской и Курской областями и Краснодарским краем. Кроме того, еще 3 летательных аппарата сбили над акваторией Азовского моря.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ, в том числе с применением беспилотников. Так, 24 сентября дежурные средства ПВО сбили 13 БПЛА Курской, Брянской и Белгородской областями

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.