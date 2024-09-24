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ВС РФ сбили 13 украинских БПЛА над Курской, Брянской и Белгородской областями

Дежурные средства ПВО сбили по шесть аппаратов над Белгородской и Курской областями и еще один - над Брянской.
2024-09-24 07:47:02
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Российские военнослужащие сбили 13 украинских беспилотников в небе над Россией. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО сбили по шесть беспилотников над Курской и Белгородской областями. Еще один летательный аппарат уничтожен в районе Брянской области.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории РФ. Так, 23 сентября ВС РФ сбили восемь беспилотников ВСУ над Россией.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Курская область #Брянская область #белгородская область #Беспилотники ВСУ
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