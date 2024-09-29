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В тыловой зоне СВО состоялся концерт для военнослужащих ЦВО

По словам одного из исполнителей, отдача от тех, кто вернулся с передовой, куда ценнее, чем концерты в зале.
2024-09-29 07:18:59
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Коллектив фронтовой бригады ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) провел концерт для военнослужащих в тыловом районе зоны СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вернувшиеся после выполнения боевых задач военные не только спели, но и станцевали вместе с артистами. Также исполнители сыграли на различных музыкальных инструментах, в том числе на балалайке, которая стала особенно популярной у военнослужащих группировки «Центр».

«Когда военнослужащие возвращаются с боевых задач, им нужно на какой-то момент вернуться к обычной гражданской жизни, почувствовать заряд спокойствия. Когда такие люди аплодируют и подпевают, для артиста это куда ценнее, чем любой другой концерт в каком-то зале», - рассказал солист фронтовой творческой бригады ансамбля Андрей Клементьев.

В ведомстве добавили, что основой концертной программы стали композиции отечественных исполнителей и народные песни. Также, концертная программа содержала патриотические песни и современные шлягеры.

Ранее сообщалось, что в госпитале имени Бурденко в рамках нового проекта «Ради жизни на Земле» прошел концерт для участников СВО.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #концерт #Центральный военный округ
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