В госпитале имени Бурденко прошел концерт для участников СВО

Первый концерт в рамках нового проекта «Ради жизни на Земле» прошел в главном клиническом госпитале имени Бурденко. Зрители - участники специальной военной операции, ветераны боевых действий, которые проходят лечение.

В концерте принимали участие артисты театра «Школа современной пьесы», капелла Москвы имени Судакова. Если врачи лечат тело, то музыка и театр исцеляют душу, считает руководитель проекта, оперная певица и лауреат международных конкурсов Юлия Барановская.

«Они были в зоне ада, нам нужно вернуть их в жизнь, подарить им песни победы, песни жизни. Это советские песни, это современные песни. Которые вдохновляют, которые дают надежду, которые вдохновляют и поддерживают», - сказала Барановская.

Такие выступления пройдут и в других лечебных учреждениях. Помогают актеры и певцы не только концертами. Театрально-концертные организации переводят часть средств от продажи билетов в фонд, жертвуют свои гонорары.

Ранее в Центральном академическом театре Российской армии состоялась премьера спектакля «Сестры». Прообразами героинь стали матеря и жены участников СВО.