ВС РФ уничтожили свыше 60 украинских боевиков в зоне проведения СВО. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Север» Ярослав Якимкин.

«ВСУ потеряли 4 вражеских автомобиля, орудие Д-20 и гаубицу Д-30», - добавил он.

Якимкин уточнил, что военнослужащие группировки нанесли поражение на Волчанском и Липцевском направлениях формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанска и Волчанских хуторов.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчетов 82-мм автоматических минометов «Василек» бригады морской пехоты группировки войск «Север», которые нанесли удары по позициям ВСУ в Курском приграничье.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.