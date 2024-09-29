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ВСУ потеряли свыше 60 военных после ударов группировки войск «Север»

Российские военнослужащие также уничтожили 4 вражеских автомобиля, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.
2024-09-29 06:30:22
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны РФ

ВС РФ уничтожили свыше 60 украинских боевиков в зоне проведения СВО. Об этом сообщил начальник пресс-службы группировки войск «Север» Ярослав Якимкин.

«ВСУ потеряли 4 вражеских автомобиля, орудие Д-20 и гаубицу Д-30», - добавил он.

Якимкин уточнил, что военнослужащие группировки нанесли поражение на Волчанском и Липцевском направлениях формированиям 57-й мотопехотной бригады, 36-й бригады морской пехоты и 113-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Липцы, Волчанска и Волчанских хуторов.

Ранее Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчетов 82-мм автоматических минометов «Василек» бригады морской пехоты группировки войск «Север», которые нанесли удары по позициям ВСУ в Курском приграничье.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Группировка войск Север #волчанское направление #Липцевское направление
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