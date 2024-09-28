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Минометы 2Б9 «Василек» ударили по позициям ВСУ в Курской области

Корректировку огня минометов 2Б9 «Василек» осуществляют операторы беспилотных летательных аппаратов.
2024-09-28 17:36:53
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 82-мм автоматических минометов «Василек» бригады морской пехоты группировки войск «Север» нанесли удары по позициям украинских войск в Курском приграничье. Кадрами боевой работы поделилось Министерство обороны РФ.

В российском оборонном ведомстве отметили, что огнем из минометов 2Б9 «Василек» уничтожаются огневые точки и позиции ВСУ. Кроме того, поражается пехота боевиков на открытой местности и в укрытиях.

«Стреляет 82-миллиметровыми минами, противника накрывает по квадратам. Выпускается сразу четыре мины. То есть у противника нет шанса даже разбежаться», - поделился начальник штаба батальона бригады морской пехоты с позывным Факел.

Разведка целей осуществляется при помощи БПЛА. Операторы беспилотников поднимают разведывательные дроны в воздух и отправляют их к позициям врага, чтобы навести минометчиков на цели.

«Корректировка производится за счет наших БПЛА, которые 24/7 висят в воздухе. Отлично корректирует. Если требуются, то сразу вводятся поправки. И открывается повторный огонь», - рассказал военнослужащий.

«Василек» является универсальным минометом. Из этого орудия можно стрелять по-разному. Помимо того, что он может использоваться как обычный миномет, «Василек» способен также стрелять как обычная пушка с минимальным и даже отрицательным углом возвышения.

Ранее российское оборонное ведомство показывало боевую работу расчета миномета «Василек» в Запорожской области. В этом регионе военнослужащие ВС РФ уничтожили до 10 боевиков из этого орудия.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВС РФ #миномет #Курская область #морпехи #василек #Группировка войск Север
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